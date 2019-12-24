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Росморпорт заявил о готовности «Виктора Черномырдина» к передаче заказчику

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Ледокол «Виктор Черномырдин» готов к передаче Росморпорту. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ледокол строился на «Адмиралтейских верфях», входящих в «Объединенную судостроительную корпорацию», передает RT.

«Росморпорт ждет приглашения от ОСК на приемку ледокола «Виктор Черномырдин». Судно технически готово, экипаж сформирован», — цитирует сообщение ТАСС.

Телеканал «Звезда» сообщал в начале октября, что «Виктор Черномырдин» отправился на заводские ходовые испытания, совмещенные с государственными.

23 декабря сообщалось, что госкорпорация «Росатом» планирует ввести в эксплуатацию три ледокола «Лидер» до 2033 года. Это следует из плана развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) до 2035 года, утвержденного правительством России.

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