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«Росатом» введет в эксплуатацию три ледокола «Лидер» до 2033 года

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Госкорпорация «Росатом» рассчитывает ввести в эксплуатацию три ледокола «Лидер» до 2033 года. Это следует из плана развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) до 2035 года, утвержденного правительством России, сообщает телеканал «Звезда».

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Ввод в эксплуатацию головного ледокола проекта «Лидер» запланирован на декабрь 2027 года, первого серийного ледокола проекта — на декабрь 2030-го, второго серийного ледокола проекта — на декабрь 2032 года.

Строительство будет вестись на мощностях строящегося дальневосточного судостроительного комплекса «Звезда».

В Санкт-Петербурге на Балтийском заводе ведется строительство ледоколов проекта ЛК-60Я «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Первый корабль серии вышел на ходовые испытания 12 декабря.

14 декабря сообщалось, что самый мощный в мире российский головной атомный ледокол «Арктика» успешно завершил этап ходовых испытаний. Специалисты проверили ход от резервных дизель-генераторов, связь, навигацию и бытовые системы ледокола. Также была достигнута самостоятельная скорость в шесть узлов.

В апреле текущего года президент России Владимир Путин заявил, что к 2035 году арктический флот будет насчитывать не менее 13 тяжелых ледоколов, девять из них будут атомными.

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