«Адмирал Касатонов» проведет стрельбы в Баренцевом море

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» проведет артиллерийские стрельбы в Баренцевом море. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщил официальный представитель Северного флота (СФ) Вадим Серга.

По его словам, фрегат выполнит артиллерийские стрельбы по береговой цели и пройдет серию испытаний в рамках проверки систем противовоздушной обороны.

Серга отметил, что в полигонах боевой подготовки СФ «Адмирал Касатонов» отработает маневрирование, проверку систем и механизмов, а также осуществит буксировку однотипного корабля, сообщает телеканал «Звезда».

20 ноября начались заводские ходовые испытания фрегата. Они проходят в несколько этапов.

30 ноября в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ сообщили, что «Адмирал Касатонов», корвет «Гремящий», малый ракетный корабль «Ингушетия», корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов», средний морской танкер «Академик Пашин» и другие суда обеспечения войдут в состав ВМФ РФ до конца года.