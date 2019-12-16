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Корабль «Владимир Емельянов» приступил к госиспытаниям

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Фото: пресс-служба Министерства обороны РФ
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Корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов» приступил к выполнению программы госиспытаний в полигонах Балтийского моря. Соответствующее сообщение появилось 16 декабря на сайте российского Военно-морского флота.

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«Согласно программе испытаний экипаж «Владимир Емельянов» и заводская сдаточная команда выполнит проверку работоспособности всех систем и механизмов, проведет проверку радиотехнического вооружения и бортового гидроакустического комплекса», — рассказали в ВМФ.

«Владимир Емельянов» построен на Средне-Невском судостроительном заводе, это третий корабль проекта 12700. Корпус этих кораблей не подвержен коррозии, а срок его службы при соблюдении норм эксплуатации практически неограничен — масса корпуса из монолитного стеклопластика прочнее и меньше металлического.

Длина кораблей проекта 12700 составляет 62 м, ширина — 10 м, а водоизмещение — около 890 т. Экипаж рассчитан на 44 человека.

Суда предназначены для противодействия современным морским минам. При разминировании кораблю не требуется входить в опасную зону — поиск, идентификация и уничтожение опасных объектов ведется дистанционно с помощью бэзэкипажного катера и телеуправляемых подводных аппаратов.

30 ноября стало известно, что до конца года ВМФ примет на вооружение еще пять новых кораблей. Помимо «Владимира Емельянова» в этот список войдут фрегат «Адмирал флота Касатонов», корвет «Гремящий», малый ракетный корабль «Ингушетия», средний морской танкер «Академик Пашин» и другие суда обеспечения.

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