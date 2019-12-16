В состав ВМФ войдет уникальный катер-катамаран «Михаил Казанский»

Новейший большой гидрографический катер-катамаран проекта 23370 «Михаил Казанский» войдет в состав ВМФ России 25 декабря, пишет РЕН ТВ со ссылкой на представителя Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны по Военно-Морскому Флоту капитан I ранга Игорь Дыгало.

Церемония передачи судна флоту пройдет на Выборгском судостроительном заводе.

8 декабря картер успешно завершил государственные испытания. «Михаил Казанский» является головным судном в серии проекта 23370Г, строящихся для Гидрографической службы.

На заключительном этапе испытаний проверили маневренность, мореходные качества, работу систем и устройств на борту.

Уникальность катера заключается в катамаранной конструкции корпуса. Это позволило увеличить полезную площадь палубы для размещения гидрографического оборудования.

До конца 2020 планируют построить три таких судна.

12 декабря сообщалось, что президент России Владимир Путин поставил задачу в ближайшие годы наращивать боевые возможности Военно-морского флота.