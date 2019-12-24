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Эрдоган и Джонсон обсудили ситуацию в Сирии и Ливии по телефону

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Фото: REUTERS/Presidential Press Office/Murat Cetinmuhurdar
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили ситуацию в Сирии и Ливии в ходе телефонных переговоров. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщила администрация турецкого лидера.

Эрдоган и Джонсон также затронули тему двусторонних отношений и региональные вопросы.

«В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы, в первую очередь Ливия и Сирия», — цитирует сообщение «Федеральное агентство новостей».

Ранее в этот же день пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен военной эскалацией на северо-западе Сирии и призывает к немедленному прекращению военных действий, передает RT.

В Сирии вооруженный конфликт продолжается с 2011 года. В 2015 году армия России по приглашению официального Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В настоящее время зачистки боевиков продолжаются в некоторых районах республики. Власти страны занимаются восстановлением республики и возвращением в страну беженцев.

В 2011 году также был свергнут и убит ливийский лидер Муаммар Каддафи, с тех пор в стране не прекращаются военные действия. Востоком страны управляет избранный народом парламент. На западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия. Власти восточной части страны сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром. Ситуация обострилась в декабре 2019-го, когда его войска начали продвижение на юге столицы страны и в Триполи. Целью военной операции в столице Ливии фельдмаршал называет освобождение заложников.

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