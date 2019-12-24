Склоны Эльбруса загорелись из-за аномальной погоды

Аномально теплая погода стала причиной пожара на Эльбрусе. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, огонь вспыхнул на склонах самой высокой горы в Европе, в районе села Верхний Баксан. Загорелась сухая трава, и из-за порывистого ветра площадь пожара увеличилась. К утру 24 декабря пожарные сумели справиться с возгоранием, но в любой момент огонь может вспыхнуть снова.

Как отмечает НСН, склоны Эльбруса из-за аномальной зимы всё еще свободны от снега, из-за чего уже несколько раз переносился старт горнолыжного сезона. Чтобы туристы смогли покататься со склонов горы, пришлось использовать снежные пушки.