Ростуризм назвал лучшие горнолыжные курорты России

В Ростуризме рассказали о том, какие российские горнолыжные курорты подойдут начинающим и опытным лыжникам, а также отдыхающим с детьми, сообщает 8 декабря RT.

Новичкам специалисты рекомендуют поехать на курорт Шерегеш в Кемеровской области, так как там находится много учебных трасс и склонов. Также начинающим подойдут курорты на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии и в Белокурихе в Алтайском крае.

Более профессиональным спортсменам посоветовали посетить Чегет (Кабардино-Балкария), там можно найти самые сложные в России трассы. Кроме того для профессионалов подойдут курорты в Сахалинской и Мурманской областях.

Семьям в Ростуризме рекомендовали курорты в Сочи, Архыз в Карачаево-Черкессии и Манжерок в Республике Алтай. Там есть детские горнолыжные школы, трассы для детей, а также доступен прокат детского инвентаря.

25 ноября сообщалось, что самым популярным новогодним направлением внутри России стали курорты Краснодарского края, а среди желающих встретить праздник за границей особым спросом пользуются Таиланд, ОАЭ и Турция.