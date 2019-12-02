Медведев указал на необходимость модернизации санаториев в России

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план реализации стратегии по развитию санаторно-курортного комплекса в России, передает ТАСС в понедельник, 2 декабря.

«Сегодня многие санатории требуют капитального ремонта, необходимо их обеспечить и новейшим оборудованием, привлечь специалистов», — отметил премьер-министр в ходе совещания со своими заместителями.

По его словам, нужно не только модернизировать старые санатории, но и строить новые. Он подчеркнул, что от состояния санаторно-курортной инфраструктуры зависит и будущее курортов в целом. По словам премьера, необходимо привлекать новых туристов, что требует инвестиций. Параллельно нужно создавать новые рабочие места, а также переводить качество сервиса на более современный уровень, добавил Медведев.

13 ноября сообщалось, что в Железноводске зафиксирован рекордный курортный сбор в размере 5 млн рублей. Это на 800 тыс. рублей больше плана и на 250 тыс. рублей больше, чем в октябре прошлого года.