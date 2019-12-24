Фигуранта дела о беспорядках Раджабова приговорили к штрафу и освободили

Фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля Самариддин Раджабов приговорен к штрафу в размере 100 тыс. рублей за бросок бутылкой в полицейского. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает корреспондент «Известий».

С учетом срока, отбытого под стражей, Раджабов был полностью освобожден от наказания и отпущен из-под стражи в зале суда.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В несанкционированном митинге участвовало более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. человек были задержаны. СК возбудил несколько уголовных дел, они были объединены в одно производство. После этого было арестовано 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Егор Жуков, Алексей Миняйло, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Даниил Беглец, Сергей Фомин и Валерий Костенок.