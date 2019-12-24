Россияне назвали худшие новогодние подарки

Антирейтинг худших новогодних подарков у россиян возглавили сувениры и символы года. В списке мягкие игрушки, весы, мыло, календарь, косметика и полотенце. Среди электроники нежеланными оказались игровая консоль, музыкальная колонка, электронная книга, навигатор и робот-пылесос. Кроме того, исследование показало, что более половины опрошенных при выборе подарка ориентируются на пожелания близких, 18% формируют список перед походом в магазин, а 15% покупают первое, что попадется на глаза. Большинство россиян признались, что получают бесполезные презенты, однако лишь 9% заявили, что передаривают их.