В Челябинском детском саду раздали конфеты с плесенью
Руководство детского сада в Ленинском районе Челябинска выдало на Новый год детям подарки с истекшим сроком годности.
Позже выданные подарки заменили, однако впоследствии оказалось, что и новые подарки были просроченными. Родители отправили конфеты на экспертизу.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Руководство детского сада в Ленинском районе Челябинска выдало на Новый год детям подарки с истекшим сроком годности.
Позже выданные подарки заменили, однако впоследствии оказалось, что и новые подарки были просроченными. Родители отправили конфеты на экспертизу.
Подробнее — в сюжете «Известий».