В Челябинском детском саду раздали конфеты с плесенью

Руководство детского сада в Ленинском районе Челябинска выдало на Новый год детям подарки с истекшим сроком годности.

Позже выданные подарки заменили, однако впоследствии оказалось, что и новые подарки были просроченными. Родители отправили конфеты на экспертизу.

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