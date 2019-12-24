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Минтранс назвал дату введения режима открытого неба в «Пулково

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Режим открытого неба в петербургском аэропорту Пулково будет введен 1 января 2020 года сроком на пять лет. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России.

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«В рамках инициативы станет возможным открытие новых маршрутов и существенное расширение географии полетов из аэропорта Пулково. По итогам предварительных переговоров такие европейские авиакомпании, как Wizz Air, Ryanair, EasyJet, Volotea, Air Baltic, Fly One, и другие выразили заинтересованность в выполнении рейсов по седьмой степени свободы воздушного пространства уже в 2020 году из 22 стран с последующим увеличением перечня государств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение даст импульс для повышения транспортной доступности Петербурга и положительно скажется на социально-экономическом развитии города и Ленинградской области.

На данный момент зарубежные перевозчики могут летать в российские города только из страны своей регистрации. Из-за этого на российском рынке представлен только европейский лоукостер — Wizz Air, который совершает рейсы из Будапешта, и его «дочка» Wizz Aiz UK — из Лондона.

Когда небо над Петербургом сделают открытым, то в Пулково смогут летать любые авиакомпании мира с любой частотой и независимо от страны регистрации.

Ранее в сентябре стало известно, что режим открытого неба обсуждается и для аэропорта Храброво в Калининграде. Собственник воздушной гавани и власти Калининградской области рассматривают введение седьмой степени свободы воздуха, которая позволит зарубежным перевозчикам не лететь в страну пребывания, а осуществлять перевозки между государствами.

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