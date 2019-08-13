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В четырех аэропортах Узбекистана заработает режим открытого неба

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Фото: Global Look Press/Werner Otto/face to face
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ввел в четырех аэропортах страны режим «открытого неба», позволяющий принимать самолеты зарубежных авиаперевозчиков. Об этом сообщил вице-премьер страны Азиз Абдухакимов.

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Режим начнет действовать с 1 октября. Аэропорты Карши, Нукуса, Термеза смогут принимать на борт и выгружать пассажиров, почту и грузы, следующие в третьи государства или из них. Бухара также сможет почти без ограничений принимать и отправлять авиаперевозчиков из всех желающих стран, передает ТАСС.

В 2020–2022 годах Узбекистан планирует открыть авиасообщение с Киевом, Веной, Каиром, Будапештом, Дохой, Афинами, Брюсселем, Барселоной, Мадридом, Амстердамом, Софией, Варшавой, Бухарестом, Прагой, Женевой и многими другими городами, рассказал Абдухакимов. Это позволит уже в 2022 году увеличить туристический поток до 10 млн человек в год, пояснил он.

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