В четырех аэропортах Узбекистана заработает режим открытого неба

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ввел в четырех аэропортах страны режим «открытого неба», позволяющий принимать самолеты зарубежных авиаперевозчиков. Об этом сообщил вице-премьер страны Азиз Абдухакимов.

Режим начнет действовать с 1 октября. Аэропорты Карши, Нукуса, Термеза смогут принимать на борт и выгружать пассажиров, почту и грузы, следующие в третьи государства или из них. Бухара также сможет почти без ограничений принимать и отправлять авиаперевозчиков из всех желающих стран, передает ТАСС.

В 2020–2022 годах Узбекистан планирует открыть авиасообщение с Киевом, Веной, Каиром, Будапештом, Дохой, Афинами, Брюсселем, Барселоной, Мадридом, Амстердамом, Софией, Варшавой, Бухарестом, Прагой, Женевой и многими другими городами, рассказал Абдухакимов. Это позволит уже в 2022 году увеличить туристический поток до 10 млн человек в год, пояснил он.