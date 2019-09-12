Режим открытого неба расширят для аэропорта Калининграда

Собственник аэропорта Храброво и власти Калининградской области обсуждают возможность введения режима открытого неба с седьмой степенью свободы воздуха. Об этом сообщил замминистра развития инфраструктуры области Алексей Ржанов.

До конца 2021 года для калининградского аэропорта действует режим с пятой степенью свободы воздуха. Он дает право иностранным компаниям забирать в Храброво пассажиров, почту и грузы не только для своих, но и для других стран и по той же схеме доставлять их в Калининград.

Таким образом, власти привлекают на местный рынок авиауслуг не только российских, но и зарубежных перевозчиков.

Седьмая свобода воздуха позволит не лететь в страну пребывания авиакомпании, а осуществлять перевозки между государствами.

По словам замминистра, запрос на подобные услуги у аэропорта имеется. Сейчас его собственник готовит соответствующие документы.

Как пишет Калининград.Ru, после реконструкции аэропорт Храброво может принимать самолеты всех типов. Лайнеры способны приземляться здесь в сложных метеоусловиях благодаря оборудованию, в том числе навигационному, установленному на аэродромном комплексе.

В середине августа сообщалось, что в калининградском аэропорту открыли кинотеатр для пассажиров, которые готовятся к вылету. Проект приурочили к фестивалю «Короче».