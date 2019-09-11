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Электронную очередь введут на пунктах пропуска в Калининградской области

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На автомобильных пунктах пропуска в Калининградской области планируют ввести систему электронной очереди. Первым объектом станет строящийся пункт в поселке Дубки, сообщил замминистра развития инфраструктуры региона Алексей Ржанов на XI Международном Балтийском транспортном форуме.

«Мы изучили опыт наших соседей — Литвы, Латвии, Белоруссии. Мы понимаем, что наша область, имеющая огромные автомобильные связи с соседними государствами, нуждается в этом», — цитирует Ржанова ТАСС.

Постановление Минтранса России закрепит правила эксплуатации системы электронной очереди. Затем для комфортного ожидания въезжающих в пункт пропуска планируют построить гостиницы, а также создать сервисные зоны обслуживания и ремонта автомашин, передает Калининград.Ru.

В настоящее время электронные визы для граждан 18 государств, в том числе Китая и Японии, действуют на территории Дальневосточного федерального округа и Калининградской области. А с августа 2019 года их смогут оформить иностранцы, которые въезжают в Россию через Хабаровский край, Амурскую область, Сахалин, Камчатку или Чукотку.

Предполагается, что единую электронную визу для иностранцев введут в РФ с 2021 года. Она будет однократной, а срок действия составит не более 16 дней.

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