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Кинотеатр открыли в калининградском аэропорту Храброво

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В аэропорту Храброво в Калининграде открыли кинотеатр для вылетающих пассажиров. Проект приурочен к фестивалю кино «Короче».

Как сообщает сайт воздушной гавани, в кинотеатре транслируются короткометражные фильмы режиссеров – участников прошедших фестивалей. Ленты рассчитаны на широкую зрительскую аудиторию, пишет Калининград.Ru.

Кинотеатр разместили в сектора А. Он будет работать в круглосуточном режиме до конца августа.

Фестиваль короткометражного кино «Короче» пройдет в Калининграде с 16 по 18 августа.

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