Кинотеатр открыли в калининградском аэропорту Храброво
В аэропорту Храброво в Калининграде открыли кинотеатр для вылетающих пассажиров. Проект приурочен к фестивалю кино «Короче».
Как сообщает сайт воздушной гавани, в кинотеатре транслируются короткометражные фильмы режиссеров – участников прошедших фестивалей. Ленты рассчитаны на широкую зрительскую аудиторию, пишет Калининград.Ru.
Кинотеатр разместили в сектора А. Он будет работать в круглосуточном режиме до конца августа.
Фестиваль короткометражного кино «Короче» пройдет в Калининграде с 16 по 18 августа.