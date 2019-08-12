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Кинофестиваль «Киношок» пройдет в начале сентября в Анапе

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С 1 по 8 сентября в Анапе пройдет фестиваль «Киношок». Заявлено пять номинаций, в рамках которых будут оценивать фильмы России и стран СНГ.

В жюри вошли режиссер и кинодраматург Юсуп Разыков, режиссер и продюсер Таалайбек Кулмендеев, актриса Наталья Егорова, киновед Сергей Анашкин, оператор Сергей Ландо, передают «Кубанские новости». Лучший детский фильм будут выбирать подростки, а победителя телевизионного конкурса определят в ходе опроса зрителей.

В честь Года театра традиционная программа «Кино на площади» будет посвящена экранизациям произведений театральной драматургии.

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