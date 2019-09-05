Инновационный центр «Балтийская долина» построят в Калининграде

Инновационный научно-технологический центр «Балтийская долина» (ИНТЦ) хотят разместить на острове Октябрьский в Калининграде. Власти выделили земельный участок под строительство. Стоимость проекта оценивается в 10 млрд рублей, сообщил президент БФУ имени Канта Андрей Клемешев.

«Это площадка на стыке прикладной науки и бизнеса. Сегодня мы уже имеем десятки партнеров, которые готовы стать резидентами, начиная от госкорпорации и включая калининградские пусть небольшие, но инновационные предприятия», — сказал Клемешев.

Президент БФУ пояснил, что подобный центр уже создается в Москве и готовится в Туле, передает Калининград.Ru. Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в разработке проекта «Балтийской долины» уже участвует ряд предприятий, включая ОСК, GS Group, янтарный комбинат, «Содружество», «Мираторг».

В мае правительство РФ утвердило меры господдержки научно-образовательных центров (НОЦ), создаваемых в рамках нацпроекта «Наука». К 2021 году должно быть сформировано не менее 15 таких структур, которые объединят ведущие университеты и научные организации с компаниями, работающими в реальном секторе экономики. В 2019 году господдержку окажут первым пяти научно-образовательным центрам, созданным в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях без конкурсного отбора.