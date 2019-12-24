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Двухъярусный мост поднимут в Калининграде для прохода «Витязя»

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В Калининграде поднимут двухъярусный мост для того, чтобы дать возможность пройти научно-исследовательскому судну «Витязь» к музейному причалу. Его возвращают к привычному месту швартовки рядом с Музеем Мирового океана после докового ремонта.

Поднятие моста запланировано в ночь на 25 декабря. Отбуксировали судно на ремонт в Светлый в начале октября. Общая стоимость работ составила 65 млн рублей.

Как пишет «Калининград.ru», после завершения ремонта на судне музейные сотрудники приступят к восстановлению старых и созданию новых экспозиций.

«Витязь» совершил 65 рейсов, прошел порядка 800 тыс. миль и выполнил почти 8 тыс. научных выходов. С борта судна измеряли глубину в Марианской впадине. В 1990 году было принято решение сохранить «Витязь» и создать на нем экспозицию.

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