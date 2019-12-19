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Корпус-шар Музея Мирового океана в Калининграде откроют в 2021 году

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Открытие нового корпуса калининградского Музея Мирового океана отложили на 2021 год. В постановлении правительства РФ указано, что сметная стоимость здания составляет 2,9 млрд рублей. Ранее планировалось, что все строительные работы завершатся в июле 2020 года, а двери для посетителей откроются в декабре, пишет Калининград.Ru.

Согласно проекту, будущий главный корпус музея станет одной из архитектурных доминант в центре Калининграда. Он представляет собой шар высотой около 40 м, повторяющий вид планеты Земля из космоса. Для остекления сооружения требуется 1,2 тыс. стекол с оригинальными рисунками. Сейчас строительством занимается московская компания «Строймонолитсервис».

К зданию-шару примкнут два трехэтажных корпуса. В одном из них разместится музейный образовательный центр «Океания», в другом — экспозиции и аквариумы. Самый крупный аквариум высотой 8 м пройдет через несколько этажей главного корпуса, там будут плавать хищные обитатели морей. Возле «Океании» разместят яхтенную гавань, парк науки и зону рекреации «Янтарное море».

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