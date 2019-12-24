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Адвокат опроверг репрессивный характер законопроекта о домашнем насилии

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Фото: Depositphotos
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Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия носит превентивный характер и позволяет жертве оградить себя от агрессора, заявил адвокат, соавтор документа Алексей Паршин в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» 24 декабря​.

«Законопроект позволяет пострадавшему получать защиту даже без обращения... Но это не наказание агрессора, это не репрессивные меры. Они лишь позволяют жертву оградить от агрессора», — сказал Паршин.

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В частности, законопроектом не предусмотрено принудительного изъятия детей и вторжения полицейских и организаций в личную жизнь семей, подчеркнул Паршин.

Многие потерпевшие боятся обращаться в правоохранительные органы, чтобы это не повлияло на заработок агрессора, или боятся, что это отразится на будущем детей, сказал Паршин.

Защитные предписания помогут исправить эту ситуацию, заключил эксперт.

В свою очередь, руководитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия, адвокат и правозащитница, соавтор законопроекта Мари Давтян заявила, что охранные предписания будут выдавать только с согласия самих потерпевших.

29 ноября законопроект о профилактике семейно-бытового насилия был опубликован на сайте Совета Федерации. В соответствии с текстом документа насильнику могут запретить контактировать с жертвой в течение более 30 дней, а также его могут заставить покинуть жилье, которое он делил с жертвой.

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