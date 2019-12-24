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В Петербурге могут построить колокольню Смольного собора по чертежам Растрелли

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Фото: ТАСС/Юрий Белинский
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Фонд содействия строительству культовых сооружений Русской православной церкви (РПЦ) предложил возвести колокольню Смольного собора в Санкт-Петербурге по проекту Франческо Растрелли.

Архитектор не завершил ансамбль. По мнению многих экспертов, колокольня украсит панораму Петербурга, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По словам главы бюро «Литейная часть – 91» Рафаэля Даянова, эта идея появилась очень давно.

По информации интернет-телевидения «Город+», оригинальные чертежи Растрелли сохранились в петербургских музеях. Их можно взять за основу для завершения строительства собора. Даянов считает, что колокольня станет логичным завершением комплекса середины XVIII века.

21 декабря глава Минкультуры России Владимир Мединский сообщил о завершении реставрации более половины объектов архитектурного ансамбля Новодевичьего Богородице-Смоленского монастыря. Сданы под ключ 13 из 20 объектов.

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