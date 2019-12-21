Названо число отреставрированных объектов в Новодевичьем монастыре

Реставрация более половины объектов архитектурного ансамбля Новодевичьего Богородице-Смоленского монастыря завершена — сданы под ключ 13 из 20 объектов. Об этом написал на своей странице в Twitter глава Минкультуры России Владимир Мединский, участвовавший на заседании оргкомитета по подготовке к 500-летию монастыря в субботу, 21 декабря.

По его словам, еще семь объектов отремонтируют и сдадут в 2020 году.

В октябре Минкультуры сообщало, что реставрация монастыря закончится в 2022 году. Отмечалось, что до конца 2019 года планируется сдать 13 объектов, а на 2020 год планируется завершить работы еще по 14 объектам.

Новодевичий монастырь основал в 1524 году великий князь Василий III в память о присоединении Смоленска (1514 год), более столетия находившегося под властью Литвы. В 1525 году в монастырь перенесли чудотворный образ Богоматери Одигитрии Смоленской из Благовещенского собора Кремля. В 2004 году архитектурный ансамбль монастыря включили в список памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

15 марта 2015 года загорелись строительные леса на куполе колокольни Новодевичьего монастыря. Огонь уничтожил строительные леса и нанес повреждения куполу колокольни.