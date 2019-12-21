Прямой эфир

Названо число отреставрированных объектов в Новодевичьем монастыре

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Реставрация более половины объектов архитектурного ансамбля Новодевичьего Богородице-Смоленского монастыря завершена — сданы под ключ 13 из 20 объектов. Об этом написал на своей странице в Twitter глава Минкультуры России Владимир Мединский, участвовавший на заседании оргкомитета по подготовке к 500-летию монастыря в субботу, 21 декабря.

По его словам, еще семь объектов отремонтируют и сдадут в 2020 году.

В октябре Минкультуры сообщало, что реставрация монастыря закончится в 2022 году. Отмечалось, что до конца 2019 года планируется сдать 13 объектов, а на 2020 год планируется завершить работы еще по 14 объектам.

Новодевичий монастырь основал в 1524 году великий князь Василий III в память о присоединении Смоленска (1514 год), более столетия находившегося под властью Литвы. В 1525 году в монастырь перенесли чудотворный образ Богоматери Одигитрии Смоленской из Благовещенского собора Кремля. В 2004 году архитектурный ансамбль монастыря включили в список памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

15 марта 2015 года загорелись строительные леса на куполе колокольни Новодевичьего монастыря. Огонь уничтожил строительные леса и нанес повреждения куполу колокольни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Реставрация Новодевичьего монастыря завершится к 2022 году
В подвале музея Новоиерусалимского монастыря произошел пожар

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019