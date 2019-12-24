Путин сообщил о разработке ракет «Циркон» наземного базирования

Россия ведет работы по созданию гиперзвуковой ракеты «Циркон» морского и наземного базирования. Об этом во вторник, 24 декабря, в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны заявил президент Владимир Путин.

Работы идут по плану, отметил он. Разработки ведутся и по другим системам, в том числе по межконтинентальной баллистической ракете повышенной мощности «Сармат», по гиперзвуковой ракете «Циркон» наземного и морского базирования, по беспилотному подводному межконтинентальной дальности аппарату «Посейдон». Также ведутся работы по глобальной дальности крылатой ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник», отметил он, сообщает «РИА Новости».

Гиперзвуковая ракета «Циркон» будет иметь скорость 9 Махов, что в девять раз выше скорости звука. Дальность ее полета составит более тысячи километров. Этими ракетами планируется вооружить надводные и подводные корабли, как строящиеся, так и перспективные.

Ранее, во вторник, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о завершении разворачивания боевых лазеров «Пересвет». По словам министра, с 1 декабря они несут боевое дежурство в позиционных районах пяти ракетных дивизий Ракетных войск стратегического назначения.