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Путин сообщил о разработке ракет «Циркон» наземного базирования

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россия ведет работы по созданию гиперзвуковой ракеты «Циркон» морского и наземного базирования. Об этом во вторник, 24 декабря, в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны заявил президент Владимир Путин.

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Работы идут по плану, отметил он. Разработки ведутся и по другим системам, в том числе по межконтинентальной баллистической ракете повышенной мощности «Сармат», по гиперзвуковой ракете «Циркон» наземного и морского базирования, по беспилотному подводному межконтинентальной дальности аппарату «Посейдон». Также ведутся работы по глобальной дальности крылатой ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник», отметил он, сообщает «РИА Новости».

Гиперзвуковая ракета «Циркон» будет иметь скорость 9 Махов, что в девять раз выше скорости звука. Дальность ее полета составит более тысячи километров. Этими ракетами планируется вооружить надводные и подводные корабли, как строящиеся, так и перспективные.

Ранее, во вторник, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о завершении разворачивания боевых лазеров «Пересвет». По словам министра, с 1 декабря они несут боевое дежурство в позиционных районах пяти ракетных дивизий Ракетных войск стратегического назначения.

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