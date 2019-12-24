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Шойгу заявил о завершении развертывания боевых лазеров «Пересвет»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о том, что развертывание боевых лазеров «Пересвет» завершено. Об этом глава военного ведомства рассказал во вторник, 24 декабря, на расширенной коллегии Минобороны.

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«С 1 декабря они несут боевое дежурство в позиционных районах пяти ракетных дивизий РВСН (Ракетных войск стратегического назначения. — Ред.)», — цитирует министра «РИА Новости».

О том, что боевые лазерные установки были доставлены в места дислокации, в Минобороны сообщили еще в феврале. Информация о комплексах в основном засекречена, однако эксперты полагают, что они выполняют задачи противовоздушной и противоракетной обороны.

«Применение лазерного луча является гораздо экономичнее применения стандартных противоракет. При этом гораздо выше точность поражения», — отмечал в беседе с «РИА Новости» военный эксперт Виктор Мураховский.

Президент России Владимир Путин анонсировал поступление боевых лазерных комплексов в войска 1 марта 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. По итогам голосования на сайте Минобороны он получил название «Пересвет».

В мае 2019 года глава государства заявил, что боевой потенциал всей российской армии и флота в XXI веке будет определять лазерное оружие.

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