Путин заявил о необходимости мониторить развертывание РСМД в Европе и АТР

Необходимо вести мониторинг развертывания США ракет средней и меньшей дальности в первую очередь в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом во вторник, 24 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

«В этом году США фактически разрушили договор по ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поэтому необходимо вести мониторинг возможного развертывания американских ракет такого класса в разных регионах мира», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее 22 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о том, что США могут разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе вблизи границ России.

2 февраля Вашингтон инициировал процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны РФ опровергло заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав указанную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе 2019 года. Несмотря на это, США не поменяли своего решения, и ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.