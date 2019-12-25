Нападение Тигра: одно из старейших поселений на земле вскоре уйдет под воду

Водохранилище четвертой плотины Илису, одной из крупнейших в Турции, вскоре будет заполнено. Под волнами рукотворного моря скроется и Хасанкейф, одно из древнейших сохранившихся поселений на земле, некогда — крупный торговый город на Великом шелковом пути. Шанс увидеть, как выглядят перед затоплением Хасанкейф и окрестности, — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: Getty Images/Burak Kara
В связи с затоплением будут выселены 199 окрестных деревень, населенных в основном курдами
На весь экран
Фото: REUTERS/Sertac Kayar
Эти древние руины вскоре навсегда скроются под водой
На весь экран
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Depo Photos
Часть древних строений всё же удастся сохранить. Так, 1600-тонное здание бани Артуклу-хамам было перемещено в безопасную зону
На весь экран
Фото: Getty Images/Burak Kara
После затопления водами реки Тигр над поверхностью останется лишь цитадель Хасанкейфа
На весь экран
Фото: REUTERS/Sertac Kayar
Из Хасанкейфа была вывезена и 600-летняя мечеть Ар-Ризк
На весь экран
Фото: REUTERS/Sertac Kayar
Местные жители прощаются со своими домами, готовя к вывозу нехитрый скарб
На весь экран
Фото: Global Look Press/dpa/Christine-Felice Röhrs
Внешне Хасанкейф продолжает жить по прежнему распорядку: открыты кафе, женщины торгуют снедью на улицах. Но уже очень скоро всё это скроется под водой
На весь экран
Фото: Getty Images/Burak Kara
Эти уникальные пещерные жилища уже покинуты хозяевами
На весь экран
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Depo Photos
Усыпальница Зейнел-бея, воина XV столетия, была спасена в числе первых. Операция по перемещению строения прошла еще в 2017 году
На весь экран
Фото: Getty Images/Burak Kara
Тигр в этих местах — главный источник жизни. Отсюда берут воду для орошения, а теперь река поможет вырабатывать ежегодно 3,8 ГВт·ч электроэнергии
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.