Нападение Тигра: одно из старейших поселений на земле вскоре уйдет под воду

Водохранилище четвертой плотины Илису, одной из крупнейших в Турции, вскоре будет заполнено. Под волнами рукотворного моря скроется и Хасанкейф, одно из древнейших сохранившихся поселений на земле, некогда — крупный торговый город на Великом шелковом пути. Шанс увидеть, как выглядят перед затоплением Хасанкейф и окрестности, — в фотогалерее «Известий»