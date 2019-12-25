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Нападение Тигра: одно из старейших поселений на земле вскоре уйдет под воду

Древний город Хасанкейф будет затоплен из-за строительства ГЭС
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Хасанкейф
Фото: Getty Images/Burak Kara
Водохранилище четвертой плотины Илису, одной из крупнейших в Турции, вскоре будет заполнено. Под волнами рукотворного моря скроется и Хасанкейф, одно из древнейших сохранившихся поселений на земле, некогда — крупный торговый город на Великом шелковом пути. Шанс увидеть, как выглядят перед затоплением Хасанкейф и окрестности, — в фотогалерее «Известий»
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Хасанкейф
Фото: Getty Images/Burak Kara
В связи с затоплением будут выселены 199 окрестных деревень, населенных в основном курдами
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Хасанкейф
Фото: REUTERS/Sertac Kayar
Эти древние руины вскоре навсегда скроются под водой
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Хасанкейф
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Depo Photos
Часть древних строений всё же удастся сохранить. Так, 1600-тонное здание бани Артуклу-хамам было перемещено в безопасную зону
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Хасанкейф
Фото: Getty Images/Burak Kara
После затопления водами реки Тигр над поверхностью останется лишь цитадель Хасанкейфа
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Хасанкейф
Фото: REUTERS/Sertac Kayar
Из Хасанкейфа была вывезена и 600-летняя мечеть Ар-Ризк
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Хасанкейф
Фото: REUTERS/Sertac Kayar
Местные жители прощаются со своими домами, готовя к вывозу нехитрый скарб
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Хасанкейф
Фото: Global Look Press/dpa/Christine-Felice Röhrs
Внешне Хасанкейф продолжает жить по прежнему распорядку: открыты кафе, женщины торгуют снедью на улицах. Но уже очень скоро всё это скроется под водой
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Хасанкейф
Фото: Getty Images/Burak Kara
Эти уникальные пещерные жилища уже покинуты хозяевами
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Хасанкейф
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Depo Photos
Усыпальница Зейнел-бея, воина XV столетия, была спасена в числе первых. Операция по перемещению строения прошла еще в 2017 году
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Хасанкейф
Фото: Getty Images/Burak Kara
Тигр в этих местах — главный источник жизни. Отсюда берут воду для орошения, а теперь река поможет вырабатывать ежегодно 3,8 ГВт·ч электроэнергии
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