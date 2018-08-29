Уходящий под воду: в Турции ждет затопления древний город Хасанкейф

Хасанкейф — маленький город на юго-востоке Турции с тысячелетней историей. Он был основан еще до нашей эры. А в начале 2000-х стало известно, что древнему городу предстоит уйти под воду: в его окрестностях, у деревни Илису, началось строительство большой гидроэлектростанции и дамбы. Сейчас работы, несмотря на постоянные протесты жителей, практически завершены. Как выглядит Хасанкейф перед затоплением — в галерее портала iz.ru