Уходящий под воду: в Турции ждет затопления древний город Хасанкейф

Хасанкейф — маленький город на юго-востоке Турции с тысячелетней историей. Он был основан еще до нашей эры. А в начале 2000-х стало известно, что древнему городу предстоит уйти под воду: в его окрестностях, у деревни Илису, началось строительство большой гидроэлектростанции и дамбы. Сейчас работы, несмотря на постоянные протесты жителей, практически завершены. Как выглядит Хасанкейф перед затоплением — в галерее портала iz.ru
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Фото: Getty Images/UIG/Andia
Город стоит на берегу Тигра. Когда-то здесь стояли сторожевые крепости, а люди жили в пещерах в окружающих город меловых скалах. Сейчас породу постепенно размывают воды реки
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Фото: REUTERS/Sertac Kayar
Когда дамба заработает и начнется затопление, под воду уйдет большая часть старого города
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Фото: Getty Images/UIG/Andia
Здесь находится множество памятников древности, большинство из них давно пришли в упадок — в конце прошлого века доступ в эту часть Турции был ограничен из-за волнений курдов. Поэтому регион не так популярен среди туристов
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Gokhan Balci
Некоторые особенно важные строения перенесли на новое место, чтобы спасти от затопления. Эта гробница теперь находится на территории Культурного парка Хасанкейф
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Фото: Getty Images/UIG/Andia
Для жителей, дома которых оказались в зоне затопления, построили новое жилье
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Фото: Getty Images/UIG/Andia
Всего властям придется переселить от 50 до 80 тыс. человек
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Diego Cupolo
Так сейчас выглядят старые улицы Хасанкейфа, которые в ближайшем будущем уйдут под воду
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Фото: Getty Images/UIG/Andia
Чтобы дамба Илису смогла начать работу, затопить планируется почти 300 кв. км
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Staton R. Winter
Большую часть населения Хасанкейфа составляют курды — вместе с историками и археологами они по-прежнему пытаются остановить работы по созданию дамбы, чтобы спасти свои земли и древние памятники
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Фото: Getty Images/Martin Siepmann
Строительство дамбы, которая должна стать самой большой на Тигре, обсуждали с середины прошлого столетия: долгое время для него не могли найти финансирования, работы начались только в 2008 году. Зимой 2018 года стало известно, что дамба практически готова к запуску
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