На мокром месте: затопленная морем деревня на Филиппинах

Деревня Ситио-Париахан, в 17 км к северу от столицы Филиппин Манилы, опускается под воду на 4 см каждый год. Когда-то она стояла на маленьком острове, но сейчас полностью покрыта водой. В домах на бамбуковых сваях остаются жить 36 семей. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
14-летняя Синди Мартинес каждый день отправляется в плавание с отцом и сестрами: 30 минут на лодке до школы, столько же обратно
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Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
Единственным источником пресной воды для жителей остается чудом сохранившийся колодец
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Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
По мнению экспертов, затопление деревни связано со всемирным потеплением, приведшим к повышению уровня моря, и с неразумным использованием островитянами грунтовых вод
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Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
Бамбуковые хижины держатся на сваях и бетонных блоках, защищающих от плещущейся внизу воды
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Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
16-летняя Синди Мартинес надеется уехать из деревни после окончания школы
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Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
Пресную воду приходится таскать в цистернах, а электричество в деревне бывает от случая к случаю
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Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
Жители зарабатывают ловлей крабов, которые составляют, вместе с рисом, и основную часть их собственного рациона
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Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
О полузатопленной церкви заботится 54-летняя Нэнси Маналайсай. Впрочем, прихожанам попасть внутрь храма теперь непросто даже на лодках
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Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
Оставшимся в деревне 36 семьям просто некуда податься. Однако родители надеются на лучшую судьбу для детей и делают всё, чтобы они получили среднее образование
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Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
В сезон дождей к воде под ногами добавляется и влага, проникающая через прохудившиеся крыши
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Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
Глава семейства 40-летний Доминго Мартинес каждый год вынужден добавлять новые сваи, чтобы их хижина не рухнула в волны моря
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