На мокром месте: затопленная морем деревня на Филиппинах

Деревня Ситио-Париахан, в 17 км к северу от столицы Филиппин Манилы, опускается под воду на 4 см каждый год. Когда-то она стояла на маленьком острове, но сейчас полностью покрыта водой. В домах на бамбуковых сваях остаются жить 36 семей. Подробности — в фотогалерее «Известий»