Тонущие боли: как в Бенгальском заливе уходит под воду остров

«Тонущий» остров Гхорамара находится примерно в 150 км от Калькутты, в индийской части Бенгальского залива. Этот небольшой клочок земли площадью около 5 кв. км постепенно уходит под воду. Однако, несмотря на неизбежность его гибели, здесь по-прежнему живут люди — и власти страны пока не планируют их переселять