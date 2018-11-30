Тонущие боли: как в Бенгальском заливе уходит под воду остров

«Тонущий» остров Гхорамара находится примерно в 150 км от Калькутты, в индийской части Бенгальского залива. Этот небольшой клочок земли площадью около 5 кв. км постепенно уходит под воду. Однако, несмотря на неизбежность его гибели, здесь по-прежнему живут люди — и власти страны пока не планируют их переселять
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Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri
Сильные наводнения происходят на острове ежегодно. Весной 2018-го стихия уничтожила дом этой пары. Они уже отстроили новый, но говорят, что если бы власти предоставили программу поддержки переселения, то с радостью покинули бы Гхорамару
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Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri
Старожилы говорят, что еще в конце прошлого века площадь острова составляла около 20 кв. км, но за прошедшие десятилетия она уменьшилась в разы — и продолжает сокращаться
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Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri
Раньше большинство жителей возделывали собственные поля, сельское хозяйство здесь всегда было главным источником заработка. Но заниматься им с каждым годом становится сложнее. Это, например, один из жителей Гхорамары на плантации, где он выращивает перцы
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Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri
Сейчас здесь живет менее 4,8 тыс. человек, а еще десятилетие назад население острова составляло 7 тыс. жителей. Когда-то эта цифра достигала 40 тыс.
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Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri
Большинство островитян давно хотят переселиться на более безопасные территории. «Если остров окажется в зоне цунами или серьезного циклона, мы обречены», — рассказал журналистам Reuters один из жителей Гхорамары
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Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri
По мере того как площадь полей и сельскохозяйственных угодий тает, главным занятием для местных жителей становится рыбалка
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Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri
Жительница острова Сулейха Хадар, 38 лет, в собственном продуктовом магазине, расположенном на еще работающем местном рынке
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Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri
Именно на территории рынка сосредоточена большая часть жизни — тут можно найти парикмахерские, кафе и магазины
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Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri
Опасения жителей вполне обоснованны. Гхорамара — не единственный остров в заливе, столкнувшийся с подобными проблемами. С конца 1990-х здесь уже ушли под воду острова Лохачара и Нью-Мур
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Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri
Исчезновение острова Нью-Мур при этом разрешило многолетний территориальный спор между Индией и Бангладеш — государствами, которые делят дельту Ганга
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Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri
Главным источником проблем для острова и его жителей стала впадающая в Бенгальский залив река Хугли, которая является одним из рукавов реки Ганг. Уровень воды в ней постепенно поднимается — в том числе из-за таяния снега и льда в Гималаях
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Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri
Повышающийся из-за изменения климата уровень воды угрожает не только людям, но и уникальной экосистеме дельты Ганга. На материке здесь расположен самый большой мангровый лес на Земле. Экологи говорят, что культивация мангровых деревьев также может спасти острова от гибели
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