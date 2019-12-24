Выплаты на первенца увеличат в Пензенской области

В Пензенской области с 1 января 2020 года вступят в силу изменения, касающиеся предоставления ежемесячной выплаты молодым семьям, в которых родился или был усыновлен первый ребенок. Мера касается детей, рожденных в 2018 году и позже.

Увеличение суммы выплаты стало возможно благодаря региональной программе «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

Порог дохода ее получателей увеличат до двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи. Размер выплаты на ребенка установят на уровне величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года. Он составит 9,817 тыс. рублей в месяц. Эту сумму будут платить каждый месяц, пока ребенку не исполнится три года, пишет ИА «Пенза-пресс».

13 декабря сообщалось, что в рамках проекта «Демография» пожилых жителей населенных пунктов Пензенской области будут доставлять на лечение в больницы на специальных машинах.