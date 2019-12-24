Прямой эфир

Первый вооруженный «Авангардами» полк заступит на дежурство на этой неделе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый ракетный полк, оснащенный комплексами «Авангард», заступит на боевое дежурство уже на этой неделе. Об этом во вторник, 24 декабря, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, «Авангарды» оснащены гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками, передает ТАСС.

Еще три ракетных полка перевооружены на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс», отметил Шойгу.

Ранее 24 декабря Шойгу заявил, что развертывание боевых лазеров «Пересвет» завершено, они состоят на дежурстве в пяти ракетных дивизиях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шойгу обсудил с руководством «Яндекса» совместную работу над «Картами»
Шойгу назвал Лужкова целеустремленным руководителем

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019