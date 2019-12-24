Первый вооруженный «Авангардами» полк заступит на дежурство на этой неделе

Первый ракетный полк, оснащенный комплексами «Авангард», заступит на боевое дежурство уже на этой неделе. Об этом во вторник, 24 декабря, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, «Авангарды» оснащены гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками, передает ТАСС.

Еще три ракетных полка перевооружены на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс», отметил Шойгу.

Ранее 24 декабря Шойгу заявил, что развертывание боевых лазеров «Пересвет» завершено, они состоят на дежурстве в пяти ракетных дивизиях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).