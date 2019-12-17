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Шойгу обсудил с главой «Яндекса» совместную работу над «Картами»

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Президент Русского географического общества (РГО), министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 декабря в штабе РГО провел встречу с управляющим директором компании «Яндекс» Тиграном Худавердяном и директором стратегических направлений группы компаний «Яндекс» Алексеем Федотовым.

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Как передает ТАСС, в ходе встречи стороны договорились о том, что будут совместно работать над сервисом «Яндекс.Карты». Шойгу напомнил, что в 2014 году в рамках экспедиции РГО фотограф «Яндекса» сделал панорамы 11 островов архипелага Земля Франца-Иосифа. Также он заявил, что стороны продолжат работу над географическими и этнографическими проектами и новыми экспедициями.

«Я думаю, что у нас большие перспективы не только здесь, но и с другими проектами РГО», — сказал Шойгу.

Кроме того, в РГО выразили готовность передавать геосервисам «Яндекса» данные о географических, историко-культурных объектах, получаемые в ходе многочисленных экспедиций, в том числе и в труднодоступные места, и принять участие в проекте «Народная карта».

Во время встречи Худавердян также сообщил, что в образовательном сервисе для учителей и учеников «Яндекс. Учебник» появятся уроки географии. Планируется, что при содействии экспертов РГО будут созданы мультимедийные тесты на знание географии для учащихся начальной и средней школы. Также он заявил, что «Яндекс» будет поддерживать образовательные акции РГО и станет партнером общества в проведении олимпиад по географии и «Географического диктанта».

Ранее, 22 ноября, стало известно о старте фотоконкурса «Самая красивая страна глазами детей», который проводит Русское географическое общество. Детские работы участвуют в четырех номинациях: «Пейзаж», «Мир животных», «Мир людей», «Макромир».

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