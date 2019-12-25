Кисть мастера: cнайпер «Локо» Виталий Фридзон возвращается в строй

Защитник «Локомотива-Кубани» и сборной России Виталий Фридзон, в начале ноября перенесший операцию в связи с переломом пястной кости левой руки, планирует вернуться на паркет еще в этом году. Высока вероятность, что 34-летний бронзовый призер Олимпийских игр-2012 сыграет 28 декабря в выездном матче с «Зеленой Гурой» в Единой лиге. Об этом сообщил «Известиям» президент «Локо» Андрей Ведищев. Вице-капитан клуба Дмитрий Кулагин отметил, что Фридзона не хватало в решающих матчах группового этапа Еврокубка, который команда завершила крайне неудачно.

Капитан «Локо» получил травму в матче Еврокубка против «Ритаса» 5 ноября. Спустя неделю баскетболист был успешно прооперирован в Москве. По оценкам специалистов, восстановление после такого повреждения обычно длится два-три месяца. Однако Фридзон приложил максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуться в строй.

— Виталий хотел начать играть еще две недели назад, но мы сделали контрольные снимки и решили подстраховаться от рецидива, — рассказал «Известиям» Андрей Ведищев. — Сейчас он уже в порядке, постепенно набирает форму и сыграет в ближайшем матче с «Зеленой Гурой».

Наставник «железнодорожников» Евгений Пашутин подчеркнул, что игрок уже начал работать с командой.

— Он уже провел полноценную тренировку в полном контакте, тренируется индивидуально, очень много бросает и горит желанием вернуться на паркет, — отметил в разговоре с «Известиями» Евгений Пашутин. — Возвращение капитана — отличный подарок тренерскому штабу и нашим болельщикам под Новый год.

В отсутствие Фридзона «Локо» не смог пробиться в Топ-16 Еврокубка, дважды уступив в четырех заключительных матчах — «Венеции» (61:66) и «Тофашу» (90:92). Краснодарцы крайне обидно вылетели на столь ранней стадии. Во-первых, они считались одними из фаворитов турнира, во-вторых, в этом сезоне значимость Еврокубка серьезно увеличилась — путевку в следующий розыгрыш Евролиги получит не только его победитель, но и финалист. Многие эксперты говорили, что теперь у легионеров «Локо» может пропасть мотивация выступать только в Единой лиге.

— Это глупости, — пояснил лидер «Локомотива» Дмитрий Кулагин. — Мы единая команда и не разделяем игроков на россиян и легионеров. А нашу мотивацию можно было увидеть в матче с «Химками», где мы показали, что способны решать самые высокие задачи. Что касается Фридзона, я очень рад, что он скоро вернется в строй. Нам не хватало капитана в последних матчах, но все видят, как он работает, как помогает команде вне площадки, и это мотивирует.

Краснодарцам удалось прервать 11-матчевую победную серию подмосковного клуба. Причем сделали они это очень эффектно. За четыре минуты до сирены «Химки» держали ситуацию под контролем («+10», 83:73). Но «Локомотив» переломил игру. Всё началось с проходов Уилла Каммингса, которого поддержал Миндаугас Кузминскас. Химчане пропустили рывок 0:8. Попадание Алексея Шведа со средней дистанции не помогло хозяевам. «Локо» расшатывал защиту лидера чемпионата, сделав рывок 20:2 за три с половиной минуты. «Химкам» пришлось прибегнуть к тактическим фолам, но Уилл Каммингс и Кузминскас реализовали штрафные, установив окончательный счет, — 94:89.

— Мы любим наш спорт именно за такие неожиданные концовки и за то, что побеждать может команда, показывающая характер, — подчеркнул Дмитрий Кулагин. — Мне очень приятно играть в «Локо», где каждый борется до конца и готов жертвовать своими интересами ради коллектива. Надеюсь, мы на правильном пути.

После этой победы «Локомотив» поднялся на третье место в Единой лиге. В активе подопечных Евгения Пашутина семь побед в 11 матчах. У ЦСКА девять побед, у «Химок» — 11.