Внесены поправки в ПДД для водителей фур и автобусов

Водители фур и автобусов не смогут проводить за рулем более 9 часов в сутки. Каждые 4,5 часа — обязательный отдых. Поправки в правила внесены Минтрансом и утверждены постановлением правительства. Изменения касаются водителей грузовиков с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т. При этом водители должны отдыхать не менее 11 часов в сутки. По требованию дальнобойщики будут обязаны предоставить доступ к тахографу и карте водителя.