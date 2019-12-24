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Дело возбудили по факту гибели бабушки и внука при пожаре в Тулуне

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Следственный комитет проводит проверку по факту пожара в Тулуне, в результате которого погибли 86-летняя женщина и ее 11-летний внук. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, на момент прибытия сотрудников МЧС огонь охватил веранду и кровлю дома. Мать ребенка смогла выбраться из дома через окно, она хотела ликвидировать возгорание, но зайти обратно в здание не смогла. При тушении пожара обнаружены тела 86-летней пенсионерки и 11-летнего мальчика. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Следователи проводят опрос очевидцев, устанавливается причина возгорания. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составила 24 кв. м. Потушить пожар удалось за полчаса.

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