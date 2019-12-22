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Один человек пострадал в результате пожара в доме престарелых под Архангельском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Один человек пострадал в результате пожара в доме престарелых и инвалидов Плесецкого района Архангельской области. Из здания эвакуировали 40 человек, в том числе двух сотрудников учреждения.

Инцидент произошел в населенном пункте Савинский, передает 22 декабря «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Пожар начался в палате на первом этаже двухэтажного здания.

«Пострадал один человек, госпитализирован в Плесецкую центральную районную больницу», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем — курение в кровати. В ликвидации пожара участвовали 13 человек и пять единиц техники.

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