Один человек пострадал в результате пожара в доме престарелых под Архангельском

Один человек пострадал в результате пожара в доме престарелых и инвалидов Плесецкого района Архангельской области. Из здания эвакуировали 40 человек, в том числе двух сотрудников учреждения.

Инцидент произошел в населенном пункте Савинский, передает 22 декабря «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Пожар начался в палате на первом этаже двухэтажного здания.

«Пострадал один человек, госпитализирован в Плесецкую центральную районную больницу», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем — курение в кровати. В ликвидации пожара участвовали 13 человек и пять единиц техники.