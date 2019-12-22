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Четырех человек спасли при пожаре в Комсомольске-на-Амуре

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Фото: МЧС РФ
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Пожар произошел в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре в ночь на воскресенье, 22 декабря. Как сообщает МЧС по Хабаровскому краю, загорелась коммунальная квартира в четырехэтажном доме на улице Котовского.

Пожар произошел на третьем этаже. Спасатели вывели при помощи специальных устройств из квартиры четырех человек. При тушении пожара было задействовано 18 человек и пять единиц техники.

18 декабря Следственный комитет начал проверку по факту гибели трех человек в результате пожара в частном доме в Якутии. С места происшествия изъяты материалы, необходимые для проведения экспертиз.

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