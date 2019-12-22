Около 30 человек пострадало при пожаре в Южной Корее

Около 30 человек пострадало при пожаре в одном из мотелей города Кванджу в Южной Корее в воскресенье, 22 декабря.

По данным агентства Yonhap, один человек погиб. Все пострадавшие были госпитализированы. Предполагаемая причина возгорания — поджог. В полицию доставлен 39-летний подозреваемый.

Накануне как минимум пять человек погибли, еще 13 пострадали при пожаре в мотеле Alpine Motel Apartments в Лас-Вегасе. Для установления причин возгорания начали расследование, передает «Газета.ру».