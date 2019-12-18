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Три человека погибли при пожаре в частном доме в Якутии

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Следственный комитет начал проверку по факту гибели трех человек в результате пожара в Якутии. Специалисты устанавливают причину возгорания.

Пожар произошел в деревянном доме на участке «Улуу Тогой» в 21 км от села Ломтука. По данным следствия, огонь охватил деревянный дом. При тушении пожарные обнаружили тела трех человек, сообщает ИА SakhaNews.

С места происшествия изъяты материалы, необходимые для проведения экспертиз. Специалисты установят очаг возгорания и причины пожара.

17 декабря сообщалось о пожаре в Хабаровске, в результате которого погибли два человека. После ликвидации возгорания в доме обнаружены тела мужчины 1977 года рождения и женщины 1968 года рождения. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались два человека.

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