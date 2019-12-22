Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе локализовали на площади 2 тыс. кв. м

Пожар на предприятии «Опытный завод Нефтехим» в Уфе удалось локализовать на площади 2 тыс. кв. м, передает «РИА Новости» в воскресенье, 22 декабря, со ссылкой на ГУ МЧС по Башкирии.

«Пожар локализован в 10:44 (8:44 мск) на площади две тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара задействовали 135 человек и 45 единиц техники, отмечает ТАСС.

Начальник ГУ МЧС по Башкирии Марат Латыпов уточнил, что превышения допустимой концентрации вредных веществ на территории горящего завода не зафиксировали.

Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе начался утром 22 декабря. Сообщение о возгорании поступило в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан в 06:55 по местному времени (4:55 мск). Пожару был присвоен третий ранг.