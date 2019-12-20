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В Рязани на химпредприятии произошел пожар

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Фото: МЧС Рязанской области
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В Рязани на химическом предприятии по производству и розливу уайт-спирита произошел пожар. Об этом сообщили в главном управлении регионального МЧС России в пятницу, 20 декабря.

В результате ЧП пострадал один человек. ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС отмечает, что из горящего здания спасли двух человек, одного из них госпитализировали.

Всего из горящего здания эвакуировали около 30 человек.

Возгорание произошло по улице Яблочкова в в 09:55.

«В 11:21 пожар локализован, а в 11:35 ликвидирован на площади 300 кв. м», — уточнили агентству в министерстве.

Ранее 19 декабря загорелся рынок в городе Светлограде на Ставрополье. Эвакуировали 80 человек, пострадавших и погибших не было. Площадь пожара достигала 200 кв. м. Горение удалось ликвидировать.

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