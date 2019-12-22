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На заводе химреагентов в Уфе произошел пожар

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Фото: РЕН ТВ
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Крупный пожар произошел на территории завода «Нефтехим» в Уфе. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По предварительной информации, трехэтажное здание, в котором была легковоспламеняющаяся жидкость, охватил огонь на площади 1,6 тыс. кв. м.

Как отмечает МЧС, на месте происшествия работают 75 человек и 21 единица специальной техники. Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал.

Кроме того, к месту пожара направлен пожарный поезд с 340 т воды и 6,9 т пенообразователя. Также на происшествие выехала передвижная лаборатория по замеру ПДК (Предельно допустимая концентрация), пишет ТАСС со ссылкой на МЧС. Вблизи нет жилых домов. Однако существует угроза распространения пламени на другие производственные здания.

20 декабря в главном управлении регионального МЧС России рассказали, что в Рязани на химическом предприятии по производству и розливу уайт-спирита произошел пожар.

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