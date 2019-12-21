Пять человек погибли при пожаре в мотеле Лас-Вегаса
Как минимум пять человек погибли, еще 13 пострадали при пожаре в мотеле Alpine Motel Apartments в Лас-Вегасе. Как сообщается в Twitter пожарной службы, трехэтажное здание загорелось ночью.
Отмечается, что до приезда пожарных несколько человек выпрыгнули из здания. Пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии. Для установления причин возгорания начали расследование.
В октябре в США девятилетнего жителя штата Иллинойс обвинили в пяти убийствах и трех поджогах, в том числе с отягчающими обстоятельствами. Мальчик устроил пожар в передвижном доме.