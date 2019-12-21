Прямой эфир

Пять человек погибли при пожаре в мотеле Лас-Вегаса

0
Фото: twitter.com/@LasVegasFD
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Как минимум пять человек погибли, еще 13 пострадали при пожаре в мотеле Alpine Motel Apartments в Лас-Вегасе. Как сообщается в Twitter пожарной службы, трехэтажное здание загорелось ночью.

Отмечается, что до приезда пожарных несколько человек выпрыгнули из здания. Пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии. Для установления причин возгорания начали расследование.

В октябре в США девятилетнего жителя штата Иллинойс обвинили в пяти убийствах и трех поджогах, в том числе с отягчающими обстоятельствами. Мальчик устроил пожар в передвижном доме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Майами сгорела яхта певца Марка Энтони
Три человека погибли в результате падения небольшого самолета в Канаде

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019