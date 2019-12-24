Прямой эфир

Шохин рассказал о предстоящей встрече бизнесменов с Путиным

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представители крупного бизнеса России планируют встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в среду, 25 декабря, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Об этом пишет «РИА Новости» 24 декабря.

Права охранение: бизнес и СК рассказали Минэку, как повысить доверие к силовикам
Однако помощник президента Андрей Белоусов отрицает необходимость изменений

«Это регулярная встреча, она будет связана с подведением некоторых итогов, взаимодействия бизнеса и власти, во-вторых, с формулировкой основных приоритетов нашего диалога с властью», — сообщил глава РСПП.

По словам Шохина, на встрече будут намечены направления работы Cоюза совместно с правительством России и Госдумой на 2020 год.

Как он рассказал, эта традиционная встреча «включает формальную непубличную часть и неформальную информацию».

15 декабря Шохин выступил за отмену ст. 193 и 193.1 УК РФ о нарушении валютного законодательства. По его мнению, они препятствуют экспорту и влекут для компаний неоправданные риски, что значительно увеличивает себестоимость продукции. Описанные в статьях действия должны выступать как отягчающие обстоятельства при отмывании денег и других видах мошенничества, отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве состоялся форум «Инфраструктурные инициативы бизнеса»
Предприниматели попросили ускорить принятие законов о криптовалютах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019