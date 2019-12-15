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Бизнес и СК предложили способы повысить доверие к силовикам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Бизнес-объединения направили в Минэкономразвития ряд предложений для повышения доверия бизнеса к правоохранительной системе. В частности, речь идет о создании отдельного органа для расследования экономических преступлений.

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Также предложено изменить KPI для следователей.

Следственный комитет со своей стороны предложил улучшить имидж расследователей в СМИ.

Также поступили предложения изменить положения закона. Так, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выступил за отмену ст. 193 и 193.1 УК РФ о нарушении валютного законодательства. По его мнению, они препятствуют экспорту и влекут для компаний неоправданные риски, что значительно увеличивает себестоимость продукции. По словам главы РСПП, описанные в статьях действия не могут считаться отдельным преступлением. Они должны выступать как отягчающие обстоятельства при отмывании денег и других видах мошенничества, отметил он.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 16 декабря.

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