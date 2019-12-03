В Москве состоялся форум «Инфраструктурные инициативы бизнеса»

29 ноября 2019 года в Москве прошел форум «Инфраструктурные инициативы бизнеса», в рамках которого были сформированы предложения в адрес Правительства РФ по нормативно-правовому и ресурсному обеспечению проектов в области транспортной инфраструктуры.

В мероприятии приняли участие более 600 делегатов и гостей: представители руководства Министерства транспорта РФ, Министерства финансов РФ, Министерства экономического развития РФ, госкомпаний, отраслевых союзов и ассоциаций, собственники и топ-менеджеры крупнейших инфраструктурных компаний, предприятий горно-металлургического комплекса, морских торговых портов, транспортно-логистических компаний.

Организатором форума выступил комитет РСПП по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке.

В рамках деловой программы мероприятия состоялись заседания рабочих групп по следующим направлениям: обеспечение реализации проектов развития дорожно-транспортной инфраструктуры, развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры, модернизация систем городского общественного транспорта.

Модератор рабочей группы «Обеспечение реализации проектов транспортной инфраструктуры», генеральный директор IC Holding Россия и СНГ Игорь Коваль во вступительном слове подчеркнул, что сегодня внимание инфраструктурного сообщества приковано к исполнению Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ), в котором поставлены амбициозные задачи.

Председательствующий на заседании первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов отметил, что несмотря на звучащие оценки в отношении амбициозности КПМИ, Комплексный план – это необходимый минимум для того, чтобы Россия могла оставаться в числе современных стран с развитой инфраструктурой. Одним из самых обсуждаемых вопросов на форуме стало соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). По словам Иннокентия Алафинова, Минтранс поддерживает данный законопроект, но при этом, считает спикер, СЗПК не должен нарушать работу инструментария, который уже себя хорошо зарекомендовал в проектах ГЧП: в этом позиция Минтранса и профессионального сообщества совпадает.

Директор по стратегии и развитию бизнеса АО «Стройтрансгаз» Ирина Думова в своем выступлении обозначила проблемные вопросы, с которыми сталкивается генподрядчик в строительстве. Среди предложений – развитие комплексного планирования программ регионов и крупных территорий, обеспечение прозрачности выбора проектов, возможность упрощенного внесения изменений в техническую и сметную документации и др.

Также в составе рабочей группе приняли участие заместитель председателя правления ГК «Российские автомобильные дороги» Георгий Чичерин, генеральный директор АО «ДСК «АВТОБАН» Алексей Андреев, генеральный директор АО «Институт «Стройпроект» Алексей Журбин, генеральный директор АО «Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург» Илья Рутман, председатель совета директоров Группы «ВИС» Игорь Снегуров и др.

Участниками рабочей группы были отмечены такие проблемы отрасли, как качество предоставляемой подрядчику/концессионеру проектной документации, а также низкий уровень проектной документации по подготовке территории строительства и неактуальные инженерные изыскания, что ведет к росту объемов и стоимости работ по переустройству/выносу существующих коммуникаций, дублирование казначейского и расширенного банковского сопровождения.

В связи с этим были выдвинуты предложения о реформировании системы сметного ценообразования, необходимости перехода на EPC-контракты, исключении риска переклассификации ГЧП в госзаказ. Также необходима доработка законопроекта о СЗПК в части регулирования концессионных соглашений и соглашений о ГЧП и МЧП.

В рамках рабочей группы «Развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры», модератором которой выступил редактор портала Infranews Алексей Безбородов, большое внимание было уделено вопросам обеспечения экспорта сырьевых ресурсов в страны азиатско-тихоокеанского региона.

Начальник департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД» Антон Рышков отметил в своем выступлении, что госмонополия с большой ответственностью подходит к решению вопроса сбалансированного развития ж/д инфраструктуры, портов и мощностей по добыче и считает необходимым углублять диалог по этому вопросу между всеми заинтересованными сторонами.

Директор службы по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская подчеркнула, что стоит задача не просто синхронизировать действия участников рынка: инфраструктура должна «догнать» растущие потребности бизнеса. В частности, необходима ускоренная реализация проектов развития дорог Восточного полигона в связи с изменившимся балансом сырьевого экспорта восточном направлении. Если сейчас не предпринять масштабные действия по обеспечению экспорта транспортной инфраструктурой, Россия упустит возможность освоения перспективного рынка АТР, считает Ирина Ольховская.

Директор по логистике АО «СУЭК» Денис Илатовский высказал мнение, что в условиях ограничений по строительству нужно определить приоритетные участки для инвестирования и улучшить взаимодействие грузоотправителей, портов и ОАО «РЖД». Также он отметил необходимость создания тарифной системы в области грузоперевозок, позволяющей прогнозировать тарифы как минимум на 15 лет вперед, в силу долгосрочности инфраструктурных проектов.

Генеральный директор ПАО «ТрансКонтейнер» Вячеслав Сараев предложил взгляд на развитие транспортной инфраструктуры через призму цифровизации. По его мнению, рынку необходима открытая, независимая и юридически значимая цифровая IT-платформа, которая позволит синхронизировать действия всех его участников, в том числе, регуляторов. Результатом должно стать повышение скорости перевозок и снижение транспортных издержек.

Также в рабочей группе приняли участие генеральный директор АО ХК «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев, директор по перевозкам ООО «Грузовая компания «Новотранс» Николай Цыденов, заместитель генерального директора ООО «Разрез Аршановский» Алексей Матющенко, генеральный директор ООО «УК Мечел-транс» Алексей Лебедев и др.

Участниками рабочей группы были сформированы предложения о синхронизации строительства магистральной инфраструктуры ОАО «РЖД» с инвестиционными планами крупнейших пользователей инфраструктуры, фиксировании взаимных обязательств портов и госмонополии в рамках договора ship-or-pay, пересмотре приоритетов ДПР ОАО «РЖД» в части развития железнодорожных подходов к морским терминалам. Развитие частных инициатив по формированию цифровой экосистемы в транспортной отрасли также вошло в список предложений по итогам заседания рабочей группы.

Модератор рабочей группы «Инвестиции в проекты городского транспорта», вице-президент Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков отметил, что городской транспорт сегодня – это недооцененный объект для внебюджетных инвестиций и недоинвестированный сегмент отрасли с точки зрения качества услуг для пассажиров. Износ парков достигает 90%, особенно, в сфере городского электрического транспорта.

Председательствующий на заседании заместитель министра финансов РФ Андрей Иванов рассказал о важности более активного привлечения частных инвесторов в инфраструктурные проекты, в том числе, не связанные с развитием собственного бизнеса – такие, как проекты городского транспорта. По мнению Андрея Иванова, сегодня это один из наиболее важных проектов с точки зрения мультипликативного эффекта для развития российской экономики. Например, производители подвижного состава получат возможность выйти на экспорт за счет наличия стабильного внутреннего заказа.

Директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта РФ Алексей Бакирей рассказал о введении базовых стандартов транспортного обслуживания, которые будут закреплены федеральным законом и создадут условия по привлечению частных инвестиций в проекты городского транспорта.

Также в заседании приняли участие заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов, председатель правления Herrenknecht AG Мартин Херренкнехт, вице-президент АО «Синара-Транспортные Машины» Юрий Осинцев и др.

Участники рабочей группы пришли к мнению о необходимости комплексного проекта по развитию общественного транспорта в городах, включающем масштабное обновление подвижного состава, приведение в нормативное состояние и развитие инфраструктуры. Реализация такого проекта позволит существенно повысить качество жизни населения и привлекательность городов для ведения бизнеса, максимизирует положительные общественные эффекты от реализации проекта БКАД, дав возможность пользоваться его результатами тем, у кого нет личного автомобиля. Проект интересен крупному бизнесу и может привлечь существенные объемы внебюджетных инвестиций.

От федерального правительства требуется совершенствование нормативной базы в части регулирования пассажирских перевозок, концессионного законодательства, льготные процентные ставки на лизинг подвижного состава и финансовая поддержка модернизации инфраструктуры. Кроме того, комплексные проекты модернизации городского общественного транспорта могли бы стать одним из направления расходования средств ФНБ.

Еще одной важнейшей задачей является цифровизация городского транспорта: переход к 100% регистрации поездок, точным системам мониторинга пассажиропотока, бескондукторным способам оплаты, переход от закрытых платежных систем к открытым, обеспечивающим возможность мультимодальных поездок и сквозных билетов.

На итоговой пленарной сессии, модератором которой выступил руководитель Комитета по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке, вице-президент РСПП Игорь Вдовин, к дискуссии присоединился заместитель министра экономического развития РФ Михаил Расстригин. Он подчеркнул, что инструментом развития инфраструктуры должно стать ГЧП. Минэкономразвития подготовило поправки к закону о ГЧП и концессиях, которые направлены на повышение привлекательности для бизнеса проектов, где не всегда есть входящий денежный поток, либо он недостаточен, чтобы заинтересовать частных инвесторов. Нужно быть более амбициозными, смелее принимать решения и переходить к новым структурам в концессиях, чтобы кардинально увеличить количество реализуемых проектов, считает Михаил Расстригин.

Председатель совета директоров Инфраструктурной Корпорации «АЕОН» Роман Троценко отметил, что площадка форума «Инфраструктурные инициативы бизнеса» позволяет обсудить вопросы, на которые ни у государства, ни у делового сообщества пока нет ответов. Работа «по хвостам» в сфере инфраструктурных проектов, расшивка узких мест, как подход устарел: необходимо прогнозировать и начинать строить инфраструктуру за 5-10 лет до того момента, когда она станет остро необходима. В отношении СЗПК Роман Троценко отметил, что законопроект не идеален, но альтернативы ему сейчас нет.

Председатель совета директоров ЗАО «Русская холдинговая компания» Александр Рязанов рассказал о намерении компании реализовать первый в России полностью частный инфраструктурный проект строительства скоростной автодороги «Меридиан». Однако без внесения существенных поправок в СЗПК реализовать данный проект будет невозможно, отметил спикер. Также важно, чтобы не возникало конкуренции между частными концессионными проектами и проектами с государственным участием.

Подводя итоги дискуссии, президент РСПП Александр Шохин сообщил, что союз, как консолидатор предложений бизнес-сообщества, предлагает исключить из законопроекта СЗПК концессии и ГЧП. В противном случае принятие закона может привести к остановке реализации сотен инфраструктурных проектов.

В завершение форума «Инфраструктурные инициативы бизнеса» Игорь Вдовин отметил важность таких мероприятий, где представляются не только проектные, но и законодательные инициативы, и сообщил, что выдвинутые бизнесом предложения будут проработаны на площадке РСПП и до конца 2019 года внесены для рассмотрения профильным вице-премьером РФ Максимом Акимовым.