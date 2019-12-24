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Ученые Коми напечатают еду на 3D-принтере

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Ученые Коми начнут создавать новые продукты, которые помогут людям с расстройством пищевого поведения. Специалисты примут участие в научно-образовательном проекте «Лаборатория пищевой 3D-печати», разработанном их коллегами из Вятского государственного университета.

Как пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на директора Института физиологии Коми НЦ УрО РАН Евгения Бойко, ученые хотят упростить процесс создания еды и научиться управлять ее характеристиками.

Они уверены, что смогут подобрать продукты для людей с избыточной массой тела, способные ее корректировать. Это не будет подменой лечебного питания, а станет функциональным питанием.

По словам Бойко, у вятских специалистов есть хорошие наработки в этом вопросе. Так, они узнали о текстурных свойствах по плотностям пищевых продуктов. Теперь надо попробовать связать это с пищевым поведением и ощущением.

12 декабря Росстат сообщал, что избыточная масса тела зафиксирована у 46,9% российских мужчин и 34,7% женщин.

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