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Запрет на продажу снюса введут в Курской области

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В Курской области запретят продавать снюсы и никотиновые смеси. Как заявил губернатор Роман Старовойт, борьба с их реализацией продолжится на региональном уровне.

«Курская правда» поясняет, что в областную думу в ближайшее время внесут законопроект о запрете продажи безникотиновых смесей. По словам Старовойта, пока на федеральном уровне прорабатывается соответствующий документ, такой закон необходимо принять в регионе.

Решение о запрете продажи снюсов связано с участившимися случаями отравления этими препаратами детей и подростков.

3 декабря МВД по Московской области предложило ввести уголовную ответственность за продажу снаффа, насвая и снюса. Как заявил начальник управления наркоконтроля ведомства Роберт Адамян, те, кто продает эти препараты, потенциальные сбытчики более тяжелых веществ.

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